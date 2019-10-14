«Хватит врать с медстатистикой!»: Медведев устроил взбучку губернаторам

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев жестко отреагировал на объяснения губернаторов относительно неточной статистики причин смертности в регионах. Премьер потребовал «прекращать вранье» и пригрозил главам регионов очень неприятными последствиями. Об этом Медведев заявил на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам в понедельник, 14 октября.

«По поводу цифр по смертности – мы же понимаем, что происходило. Скрывали просто эти цифры, показатели в этом случае менялись, потому что другие причины смертности указывали. Это вранье. В прямом смысле этого слова, – цитирует главу правительства РИА «Новости». – Подгоняли под нормативные акты, которые действовали, чтобы не прилетело по голове». Медведев уточнил, что манипуляции со статистике касаются «не только сердечно-сосудистых патологий, это касается и онкологии тоже».

«Вранье это необходимо прекращать», – добавил он. «Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляции статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные», – предупредил премьер (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее в ходе совещания несколько губернаторов сообщили премьеру, что причиной высокого уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в их регионах «может быть сбой ведомственной статистики».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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