Медики рассказали об угрозе преждевременного старения из-за ночных перекусов

Ночные перекусы могут привести к преждевременному старению, говорится в сообщении подмосковного минздрава.

Как пояснили медики, во время сна происходит естественное восстановление и обновление клеток. Если же организм тратит все силы на переваривание пищи, то «ресурсов на восполнение энергии и омоложение не остается», отметили в ведомстве.

Кроме того, в минздраве предупредили, что ночной прием пищи грозит развитием кариеса, поскольку ночью снижается активность слюнных желез, и «частички еды хорошо приклеиваются к зубам».

Ночные перекусы также могут привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Так, из-за избытка глюкозы истончаются стенки сосудов. Помимо этого, ночные приемы пищи увеличивают риск формирования атеросклеротических бляшек и тромбов, отмечается в сообщении ведомства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.10.19

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