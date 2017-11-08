Ученые рассказали об опасных последствиях ночных перекусов

Ученые из Мексики предупреждают об опасности потребления пищи перед сном. Согласно выводам исследователей после экспериментов на крысах, ночные перекусы не только провоцируют появление лишнего веса, но и увеличивают риски развития заболеваний сердца и диабета, пишет The Sun.

В ходе исследования грызунам давали корм в разное время суток. Одну группу крыс кормили в обычном режиме, другая помимо традиционного рациона получала дополнительно пищу перед сном. Ученые изучили уровень жиров в крови грызунов, которых кормили в разное время суток. В конце эксперимента выяснилось, что у второй группы хвостатых значительно превышено количества жиров в крови. Это вызывает серьезный риск возникновения у крыс диабета и сердечно-сосудистых болезней.

Ученые полагают, что итоги исследования в отношении грызунов применимы для человека. В этой связи людям нужно взять под контроль свои биологические часы, чтобы избежать развития серьезных заболеваний.

Ранее исследователи обнаружили эффективный медикаментозный способ борьбы с перееданием. Они выяснили, что, снизив концентрацию гормона аспрозина в крови, который отвечает за уровень глюкозы, удается ослабить чувства голода, что позволяет сократить объем потребляемой человеком пищи.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.11.17

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