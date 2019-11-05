Ученые: 62% продуктов в США являются опасными для здоровья

Американские исследователи изучили свойства продуктов с искусственно улучшенным вкусом и выяснили, почему они вызывают привыкание и каков их процент на полках магазинов. Результаты исследования опубликованы в журнале Obesity.

Действие ингредиентов, улучшающих вкус пищи, основано на активировании нейронной «схемы вознаграждения» в мозге, а также на подавлении сигналов о достаточности пищи, поясняют ученые. В итоге люди, испытывая радость при потреблении таких продуктов, едят их часто и много, нанося вред здоровью. Ученые из Канзасского университета (США) предложили выделить продукты с искусственно улучшенными вкусовыми качествами в отдельную группу. Они назвали их «гипераппетитными».

«У пищевых компаний есть очень хорошо разработанные формулы для этих типов продуктов, чтобы сделать их вкусными и существенно увеличить потребление. Но если нет стандартного определения, мы не можем сравнивать результаты исследований по таким категориям, как сладости или фастфуд. Необходимо универсальное определение, которое является специфическим для всех продуктов с повышенной вкусовой привлекательностью», – пояснил ведущий автор исследования, доцента кафедры психологии и содиректора Центра исследований и лечения зависимостей при Канзасском университете Тера Фаззино.

К гипераппетитным, по мнению исследователей, следует относить подвергшиеся специальной вкусовой обработке продукты с особой комбинацией жиров, углеводов, сахара и хлорида натрия. Для более точного определения параметров состава таких продуктов исследователи заложили в программу данные по 7757 продуктам из базы данных по пищевым продуктам и питательным веществам (FNDDS) Министерства сельского хозяйства США.

«Это программное обеспечение предоставляет в деталях набор данных о том, сколько калорий на порцию содержится в этой пище, а также – сколько жира, натрия, сахара, углеводов, клетчатки и всех других вещей», – рассказал Фаззино, добавив, что по итогам цифровой обработки все продукты с улучшенными вкусовыми качествами распределились по трем категориям сочетаний: жиров и натрия (например, хот-доги и бекон); жирных и простых сахаров (торты, мороженое и пирожные); углеводов и натрия (крекеры с солью, чипсы и попкорн).

В итоге авторы исследования пришли к неутешительным выводам. Оказалось, что 62% пищевых продуктов в базе FNDDS соответствовали критериям как минимум одной из трех категорий. Большинство (70%) продуктов имели в составе высокое содержание жира и натрия. В эту категорию попали блюда из мяса и яиц, продукты на основе молока, а также сырные соусы; 25% – с высоким содержанием жиров и сахара, а на долю продуктов с высоким содержанием углеводов и натрия пришлось 16 продукции. Часть продуктов попала сразу в две или три категории.

Примечательно и то, что среди продуктов, отнесенных к гипераппетитным, 49% были маркированы как низкокалорийные или обладающие пониженным содержанием сахара, жира и натрия, передает ТАСС.

Вашингтон, Иван Гридин

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