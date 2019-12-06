Медики дали советы по распитию спиртного на корпоративах

Врачи дали рекомендации, как употреблять алкоголь, чтобы новогодние праздники прошли без последствий. А также, что делать утром, если вас все-таки настигло похмелье.

В организме есть фермент алкогольдегидрогеназа, чем его больше, тем дольше человек может пить спиртное и вести себя адекватно. Как правило, его больше у людей с юга, с Кавказа, потому что там люди любят пить вино, рассказал РИА «Новости» врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.

Однако усваивание алкоголя у каждого индивидуальное, а значит, каждый должен рассчитывать умеренную дозу лично для себя. По словам психиатра-нарколога Александра Ковтуна, есть примерные показатели того, за сколько алкогольные напитки перерабатываются организмом человека средней весовой категории.

«50 миллилитров водки выводятся в течение часа, то есть элиминируется печенью, перерабатывается таким образом, что алкогольное опьянение клинически незаметно. Только можно по запаху определить или по замерам алкометром. Опять же речь идет о среднем человеке весом около 70 килограмм», – указал доктор.

Врачи советуют соблюдать два главных правила – пить на сытый желудок и не смешивать разные виды алкоголя. Если человек собирается провести длинный вечер и выпить немало спиртного, то лучше ограничиться каким-то одним напитком.

Дольше продержаться на ногах поможет движение, например, танцы помогут обменным процессам в организме, и алкоголь распределится лучше, утверждает психиатр-нарколог Алексей Магалиф. На корпоративе стоит делать перерывы между приемами пищи и спиртного, во время которых нужно пройтись или потанцевать.

Закусывать, по мнению врача-диетолога Маргариты Королевой, важно продуктами, содержащими растительную клетчатку. Это могут быть овощи, зелень, зеленые салаты, с использованием которых стимулируется работа желудочно-кишечного тракта и выработка идет секретов, ферментов. Клетчатку стоит дополнить источниками белка и жиров. Таким образом, алкогольные калории, которые поступают в желудок, будут либо усваиваться медленно либо пройдут в нижний отдел желудочно-кишечного тракта, что также снижает риск отравления алкоголем.

Все врачи сходятся во мнении, что рецепт от похмелья у каждого индивидуален. Одно известно точно – алкоголь сильно обезвоживает организм, поэтому на следующее утро недостаток жидкости нужно будет восполнить, а в воду можно добавить лимон.

Москва, Служба информации РИА «Новый День

Москва. Другие новости 06.12.19

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