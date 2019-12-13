Большинство россиян предпочли премию корпоративу с коллегами

Большая часть сотрудников российских компаний, если бы у них был выбор, хотели бы получить премию, чем праздновать Новый год с коллегами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

В исследовании участвовали 1600 представителей экономически активного населения, имеющих постоянную работу и проживающих в 370 населенных пунктах России, пишут «Известия».

74% заявили, что предпочли бы деньги вместо новогоднего корпоратива. Средняя сумма, которую россияне считают эквивалентом корпоративной вечеринке составляет 4700 рублей.

«Деньги корпоративам чаще всего предпочитают сотрудники 25-34 лет (78%) и россияне с зарплатой менее 30 000 рублей (79%)», – сообщили в Superjob.

В исследовании отмечается, что за шесть лет число тех, кто готов отказаться от новогодней вечеринки с коллегами ради денег, уменьшилось. В 2013 году корпоративы предпочитали премии 12%, сегодня – 18%.

Ранее врачи дали рекомендации, как употреблять алкоголь, чтобы новогодние праздники прошли без последствий. В частности, медики советуют соблюдать два главных правила – пить на сытый желудок и не смешивать разные виды спиртного. Чтобы дольше продержаться на ногах на корпоративе стоит делать перерывы между приемами пищи и алкоголя, во время которых нужно пройтись или потанцевать.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.12.19

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