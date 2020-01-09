В Якутии выросло число заболевших корью

В Якутии растет число граждан, заболевших корью. Ранее республиканский минздрав запретил непривитым школьникам и студентам посещать занятия.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, число заболевших корью в Якутске достигло 70 человек. 16 пациентов проходят лечение в стационаре, который развернут в здании детского тубдиспансера, сообщает РИА «Новости».

Первые случаи заболевания корью в Якутии были выявлены в начале декабря 2019 года. К концу месяца число заболевших выросло до 40 человек, из которых 10 – несовершеннолетние. Отмечалось, что большинство больных не были привиты от кори.

Чтобы остановить распространение болезни, местные власти запретили детям и студентам посещать образовательные учреждения, если у них нет прививки. Кроме того, в республике проводится подчищающая иммунизация против кори среди работников торговых организаций, развлекательных и досуговых центров, организаций общественного питания и транспорта.

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

Якутск. Другие новости 09.01.20

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