В Якутии школьников и учителей отстранили от занятий из-за вспышки кори

В Якутии продолжает расти число заболевших корью – зафиксировано 40 случаев, в том числе среди детей. Об этом сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

На прошлой неделе сообщалось о 29 заболевших, сейчас их число увеличилось до 40, при этом 10 больных – дети в возрасте до 17 лет. Большинство заболевших не имеют прививок против кори.

Специалисты минздрава Якутии проводят осмотр всех, кто мог контактировать с больными – это 7,7 тысячи человек, среди них более 2 тысяч детей. Проводится вакцинация против кори по эпидемическим показаниям, в очаге кори среди контактных лиц привито 966 человек, в том числе 105 детей.

Главный государственный санитарный врач по Якутии выступил постановление № 9 от 18.12.2019 «О мерах по ликвидации вспышки в Республике Саха (Якутия)». «Согласно документу в образовательных учреждениях, в том числе дополнительного образования, средних и высших специальных учебных заведений, выводятся из коллективов не привитые и не имеющие сведения о прививках против кори дети, студенты и работники», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме того, проводится подчищающая иммунизация против кори среди работников торговых организаций, развлекательных и досуговых центров, организаций общественного питания и транспорта.

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

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