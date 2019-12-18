29 жителей Якутска заболели корью

В Якутске зарегистрировано 29 случаев заболевания корью. Об этом сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора. Дальнейший прогноз развития ситуации неблагоприятный.

«По состоянию на 18 декабря 2019 года в Якутске зарегистрировано 29 случаев кори, в том числе четыре случая у детей до 17 лет. Большинство заболевших не имеют прививок против кори», – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, до сих пор в школах и детских садах выявляют детей, которым на проставили прививки против кори, либо вакцины были получены с нарушением схемы иммунизации. Такие же случае встречаются и среди работников образовательных учреждений. Согласно российскому законодательству вышеуказанные лица (дети, работники образовательных учреждений) должны быть отстранены от образовательного процесса.

В настоящее время в Якутске экстренно проводят дополнительную вакцинацию непривитых граждан.

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

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