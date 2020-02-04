Бокал вина за ужином может быть опасен для здоровья россиян

Пить вино за ужином – это не просто привычка, а часть образа жизни для европейской части Средиземноморья. Многие об этом слышали и активно внедряют в жизнь. Однако, по словам главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, эта формула не подходит для россиян.

Доктор подтверждает, что жители средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу. За многие тысячелетия употребления вина это привело к генетическим изменениям у населения. Жители более устойчивы к вину.

«Тут надо понимать, что там жарко и выведение алкоголя из организма происходит гораздо быстрее», – рассказал нарколог радио Sputnik. Но если они начнут в таких же количествах пить граппу или коньяк, то последствия будут тяжелые.

В России даже один бокал вина в день может привести к алкоголизму. Врач предложил пройти специальный тест. «У нас есть маркер злоупотребления алкоголя. В нем есть показатель превышения определенной величины белков печеночного происхождения. Если этот показатель выше, то мы говорим, что доза для этого конкретного человека превышает его биологическую норму. Один бокал вина каждый день у женщин уже может показать злоупотребление алкоголем. У некоторых мужчин тоже. Это всегда индивидуальная вещь», – объяснил Брюн.

Нарколог напомнил, что опьянение – лишь побочный эффект от употребления алкогольных напитков. Главное воздействие спиртного – токсическое, и безопасной для организма дозы алкоголя не существует.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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