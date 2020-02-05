Нарколог назвал самый вредный алкогольный напиток

Злоупотребление пивом несет куда большие последствия, чем мы думаем, считает психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский. По его словам, алкоголь, как составляющая данного напитка, несет наименьшее зло. А ингредиенты, которые придают пиву пенность, цвет и вкус, пагубно сказываются на здоровье.

По словам нарколога, в пиве содержится кобальт, который весьма вреден для оргнаизма, пишет «Вечерняя Москва». Покровский утверждает, что даже в стакане объемом 375 миллилитров содержится предельно допустимая для человека суточная доза кобальта, а стоимость напитка значения не имеет.

«Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца», – подчеркнул Покровский. Это ведет к инсультам и инфарктам. В связи с этим, считает нарколог пиво следует запретить.

Как писал «Новый День», главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн ранее высказался о вреде частого употребления вина для россиян. По его словам, привычка пить вино свойственна европейцам – они практиковали это столетиями, поэтому традиция «отпечаталась в генах». Доктор подтверждает, что жители средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу. За многие тысячелетия употребления вина это привело к генетическим изменениям у населения. Жители более устойчивы к вину.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.02.20

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