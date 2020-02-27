Минздрав пояснил отсутствие водопровода и канализации в детских больницах

В Министерстве здравоохранения разъяснили, почему в отчете Счетной палаты говорится, что в трети детских поликлиник отсутствует водопровод.

«Сведения включают информацию по всему имущественному комплексу медицинских организаций. В том числе зданий, в которых не оказывается непосредственно медицинская помощь: гаражи, склады, компрессорные и трансформаторные подстанции, котельные», – рассказали в Минздраве «Газете.Ru».

Ранее Счетная палата проанализировала состояние детских поликлиник и выявила ряд проблем, свидетельствующих о недостаточной доступности и низком качестве услуг в сфере детского здравоохранения. Согласно отчету, опубликованному на сайте СП, 14% зданий, попавших под аудит, находились в аварийном состоянии, в 30,5% отсутствовал водопровод, в 52,1% – горячее водоснабжение, в 41,1% – центральное отопление, в 35% – канализация, в 47% не обеспечивалась доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.02.20

Прилетевшую из Милана россиянку госпитализировали из-за подозрения на коронавирус. / В Екатеринбурге проводят проверку из-за смерти беременной женщины в больнице. / В Кушве трех китайцев отправили больницу из-за подозрения на коронавирус. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»