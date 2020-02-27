В трети детских поликлиник в России нет водопровода и канализации

Счетная палата проанализировала состояние детских поликлиник и выявила ряд проблем, свидетельствующих о недостаточной доступности и низком качестве услуг в сфере детского здравоохранения. Отчет опубликован на сайте СП.

Аудиторы изучили данные о 116 865 зданий, в которых оказывается медицинская помощь. «Из них 14% находились в аварийном состоянии, в 30,5% отсутствовал водопровод, в 52,1% – горячее водоснабжение, в 41,1% – центральное отопление, в 35% – канализация, в 47% не обеспечивалась доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения», – сообщает СП.

Одна из проблем – неудовлетворительное техническое и санитарное состояние зданий. Другая – недостаток квалифицированных кадров. В первую очередь не хватает врачей узкой специализации, не укомплектована педиатрическая служба. 7% педиатров не имеют необходимой квалификации.

При этом федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» не предусматривает внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене. Тогда как именно это является одной из важнейших составляющих процесса развития материально-технической базы детских поликлиник.

Год назад из госпрограммы исключили и цель «Повышение к 2025 году удовлетворенности населения качеством медицинской помощи». По мнению аудиторов, это не позволит властям выявить актуальные проблемы и принять решения для повышения доступности и качества оказания медпомощи.

Москва, Зоя Осколкова

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