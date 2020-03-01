В Россию с 1 марта разрешили ввозить незарегистрированные лекарства

В России 1 марта вступил закон, разрешающий ввозить в страну незарегистрированные лекарства для лечения тяжелобольных людей и оказания паллиативной помощи. Речь идет о препаратах, содержащих наркотические или психотропные вещества

Согласно приказу Минздрава, также вступившему в силу 1 марта, в страну теперь можно ввозить пять лекарств, незарегистрированных в РФ и аналогов которых нет в стране: диазепам, мидазолам, клобазам, лоразепам и фенобарбитал. Документ разрешает ввоз этих препаратов в виде капсул, таблеток, эликсиров и растворов. Данные лекарства применяются для лечения пациентов с эпилепсией и эпилептическим статусом, а также для оказания паллиативной помощи.

Для получения таких препаратов требуется заключение врачебной комисии о том, что зарегистрированные в России препараты неэффективны либо их применение невозможно у конкретного пациента, пишет «Парламентская газета». Закупать данные лекарства будет госпредприятие «Московский эндокринный завод».

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ввозе незарегистрированных в стране лекарств в конце декабря. Документ был принят после нескольких случаев преследования матерей, которые за рубежом приобретали для своих детей запрещенные в России лекарства. После получения посылок с медикаментами в отношении женщин возбуждали уголовные дела. Эти истории вызвали большой общественный резонанс. В итоге родителей детей-инвалидов удалось спасти от уголовной ответственности.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 01.03.20

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