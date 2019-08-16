«Абсурдно и бесчеловечно»: в скандал с уголовным делом из-за лекарства для ребенка-инвалида вмешались Минздрав и детский омбудсмен

В Москве разгорелся громкий скандал с уголовным делом в отношении матери ребенка-инвалида, заказавшей для него препарат «Фризиум». Столичный детский омбудсмен Евгений Бунимович призвал Следственный комитет прекратить преследование, а в ведомстве заявили, что там не возбуждали уголовное дело. В ситуацию намерен вмешаться Минздрав РФ.

О том, что женщину задержали прямо на почте с посылкой, в которой был препарат, в соцсетях сообщила директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава. «Маму зовут Лена. У ребенка эпилепсия. Врач назначил фризиум. Мама заказала лекарство в Интернете. Пришла на почту за посылкой в выходные. Ей сказали, что склад закрыт, приходите в понедельник. Зная историю с задержанием на почте другой мамы, Лена почувствовала что-то неладное. Но делать нечего – ребенку нужно лекарство и аналогов в России нет», – рассказала Мониава на своей странице в «Фейсбуке».

Работники почты позвонили маме ребенка 12 августа и пригласили получить посылку в отделении на Челобитьевском шоссе. Как только женщина взяла пакет в руки, ее задержали сотрудники таможенной службы. «5 часов Лену продержали в отделении почты. Посылку с лекарством конфисковали. В отличие от предыдущих историй, на этом дело не закончилось. Домой приехали с обыском. Изъяли системный блок от компьютера. Возбудили уголовное дело по факту. Завтра оно будет передано в Главное следственное управление», – сообщила директор фонда «Дом с маяком».

Она также напомнила о том, что в двух подобных случаях общественникам удалось спасти родителей инвалидов от уголовного наказания, однако у этих детей до сих пор нет лекарств. «Адресная закупка от Минздрава все еще не произведена. Лекарства все еще не зарегистрированы. Каждый день в «Дом с маяком» звонят и пишут сотни родителей, чьим детям нужны фризиум, сабрил, микроклизмы диазепама и другие не зарегистрированные в РФ препараты. Мы собрали информацию уже о 2100 пациентах, которые принимают эти лекарства. Вместо 7, о которых говорила министр здравоохранения Вероника Скворцова год назад», – указала Лидия Мониава.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович уже назвал ситуацию с задержанием матери инвалида абсурдной и бесчеловечной. «Первое, что я сделал, я направил обращение руководителю Следственного комитета по Москве с тем, чтобы прекратить это уголовное дело, оно не первое, как мы знаем, на моей памяти в Москве это уже четвертая такая история, но в этот раз она еще круче: и обыск, и изъятие компьютера. В этой ситуации такое недопустимо», – сообщил он РИА «Новости».

Бунимович отметил, что обращение с просьбой решить ситуацию с такими лекарствами как можно скорее он направил главе Минздрава РФ Веронике Скорцовой. Кроме того, омбудсмен обратился к спикеру СовФеда Валентине Матвиенко с предложением рассмотреть этот вопрос в верхней палате парламента в ближайшее время.

В Минздраве РФ заявили, что оценят эффективность «Фризиума». Сейчас Российская противоэпилептическая лига по поручению министра готовит соответствующее экспертное заключение, «и в том числе о возможности замены этого препарата комбинациями зарегистрированных препаратов», – сообщили в пресс-службе министерства.

Там также подчеркнули, что в России зарегистрировано несколько десятков противоэпилептических препаратов и сослались на то, что решение вопроса о регистрации препарата – исключительное право его разработчика.

Между тем, как сообщила в соцсетях Лидия Мониава, сотрудники таможенной службы рассказали матери ребенка-инвалида, что в Москву пришло еще несколько посылок с «Фризиумом». Вероятно, при их получении родители детей-инвалидов также будут задержаны.

Чтобы вывести их из-под угрозы уголовного преследования, Минздрав должен «срочно организовать заочное проведение и заключение консилиумов», а Московский эндокринный завод – адресно закупить необходимые препараты, считает директор фонда «Дом с маяком». Пациенты уже прислали свои данные в Независимый реестр нуждающихся в препарате, подчеркнула она.

Мониава также перечислила средства, которые требуется ускоренно зарегистрировать в России: это Диазепам (в свечах и микроклизмах), Клобазам (это собственно и есть Фризиум), Мидазолам (для буккального введения), Фенобарбитал (инъекционная форма, сироп), Фенитоин (инъекционная форма), Этосуксимид (сироп), Сультиам, Стирипентол, Вигабатрин. «Если Правительство России не предпримет срочных мер, завтра в России будет открыто 2100 уголовных дел против родителей неизлечимо больных детей. И это будет позор на весь мир», – подчеркнула Лидия Мониава.

Между тем Следственный комитет опроверг возбуждение уголовного дела против женщины, заказавшей лекарство для ребенка-инвалида. «В связи с распространением в СМИ информации, касающейся возбуждения уголовного дела в отношении женщины, заказавшей за границей некие лекарства, Следственный комитет разъясняет, что никаких уголовных дел по указанному факту не возбуждалось и в производство сотрудников ведомства не передавалось», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства, которое цитирует «Интерфакс».

Также отмечается, что, согласно ст.151 Уголовно-процессуального кодекса РФ, предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств и психотропных веществ), производится следователями органов внутренних дел.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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