Онкобольные и пациенты с редкими заболеваниями жалуются на проблемы с лечением из-за коронавируса

Пациентам с редкими заболеваниями стало сложнее получить лечение, поскольку больницы переориентировали на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в обращении Всероссийской организации пациентов, направленном в Минздрав РФ.

Сложности с получением терапии возникли у пациентов с ревматическими заболеваниями, воспалительными заболеваниями кишечника, суставов, синдромом короткой кишки, несовершенным остеогенезом, муковисцидозом, первичным иммунодефицитом и хроническими гепатитами (В и С), пишет «Коммерсантъ».

Как отметил сопредседатель организации Юрий Жулев, «клиники перепрофилируют для приема людей с коронавирусной инфекцией – а пациентам с другими заболеваниями зачастую просто предлагают подождать, потому что регионы не выделяют для их лечения других мощностей».

Исполнительный директор общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко сообщил, что жалобы на ограничения в лечении поступили из 18 регионов, в том числе из Москвы. По его словам, многие больные не обеспечены лекарствами на срок более месяца и из-за этого рискуют столкнуться с осложнениями.

Похожие проблемы есть и у пациентов с ВИЧ, сообщил глава отдела мониторинга общественной организации «Коалиция по готовности к лечению» Алексей Михайлов.

Кроме того, обращения поступают и от пациентов с онкологическими заболеваниями. Больные жалуются на то, что из-за перепрофилирования больниц им переносят не только операции, но и лучевую терапию, рассказал глава «Движения против рака» Николай Дронов.

По оценке Юрия Жулева, из-за переориентации стационаров могут пострадать тысячи человек.

Ранее правительство обязало Минздрав и регионы подготовить для размещения больных с коронавирусом до 100 тысяч коек за счет перепрофилирования части мощностей федеральных медицинских центров, а также временных ограничений на проведение диспансеризации, профосмотров и плановой госпитализации всех пациентов, за исключением имеющих онкологические, эндокринные и сердечно-сосудистые заболевания.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.04.20

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