Врачи предупредили о взрывном росте заболеваемости раком в России

Медики ожидают резкий заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний, а также от болезней сердца в России. Врачи объясняют это снижением доступности медицинской помощи в стране во время пандемии коронавируса. В стране из-за пандемии приостановлен прием плановых пациентов до распоряжения главного санитарного врача РФ, что привело к значительному снижению выявления рака на ранней стадии.

Согласно результатам опроса аналитической компании RNC Pharma и соцсети «Доктор на работе», большинство опрошенных врачей (52%) заявили об ухудшении доступности медпомощи в России в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, пишут «Известия». Еще 40% медиков оценили ситуацию с доступностью врачебной помощи как близкую к критической. Как заявляют специалисты, в стране продолжается массовое перепрофилирование стационаров, а выбывающие мощности не компенсируются.

Представители медицинского сообщества считают, что к осени в России может увеличиться число больных с запущенными формами онкозаболеваний. По словам завотделением онкоколопроктологии в МГОБ №62 Ильи Черниковского, в настоящее время все обследования приостановлены, в связи с чем «существенно снизилось и выявление онкологии на ранней стадии». Медик прогнозирует, что осенью, когда «многие еще и с дач вернутся», может произойти «взрыв онкологической заболеваемости – особенно с запущенными стадиями». Это неизбежно приведет к росту смертности. По мнению Черниковского, онкологические лечебные учреждения должны были продолжить работу в прежнем режиме.

Продолжительное неоказание плановой медпомощи отрицательно скажется на состоянии здоровья людей с проблемами сердечно-сосудистой системы. Однако, по словам медиков, здесь основная проблема не с нехваткой стационаров этого профиля – больницы для сердечников не загружены. Сложность в том, что многие люди боятся обращаться за медпомощью из-за страха заразиться новым коронавирусом в больнице.

По словам завотделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения ГКБ им. И.В. Давыдовского Дмитрия Скрыпника, пациенты «стали долго терпеть плохое самочувствие и обращаются за помощью на очень поздних сроках заболевания» – зачастую тогда, когда медики не могут им помочь. Медик отметил, что врачи еще подводили статистику, однако, указал он, «предварительные данные говорят о том, что смертность пациентов не от COVID может возрасти».

По мнению специалистов, не стоит ждать быстрого возвращения перепрофилированных учреждений к прежнему ритму работы после улучшения эпидобстановки. Многим больницам нужно будет вернуть технику и оборудование. Кроме того, необходимо будет продезинфицировать все помещения, проверить сотрудников на коронавирус и дождаться результатов их тестов.

По данным на 20 мая, в России с начала пандемии зарегистрировано 308 705 случаев заражения новым коронавирусом, более 85,3 тыс. пациентов вылечились, скончались – 2972.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.05.20

Глава района Адыгеи лишился поста после массового заражения на похоронах. / В перепрофилированных под Covid-19 больницах лечить пациентов с коронавирусом будут психиатры и гинекологи. / Apple выпустила приложение для отслеживания контактов больных коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»