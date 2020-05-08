Эксперт рассказала, какими средствами обрабатывать продукты для профилактики Covid-19

Приобретенные в магазинах и на рынках продукты для профилактики новой коронавирусной инфекции следует обрабатывать спиртосодержащими дезинфицирующими средствами. Такую рекомендацию дала ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Светлана Поддубко. Она предостерегла от использования с этой целью хлорсодержащиех средств из-за их опасности.

По словам специалиста, санитайзерами нужно обрабатывать все упаковки с продуктами после посещения супермаркетов или рынков. «Все упаковки, которые приносятся в дом… лучше обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта», – цитирует Поддубко РИА «Новости». Что касается фруктов и овощей, то их следует мыть почти горячей водой и только после этого класть в холодильник. Поддубко пояснила, что коронавирус нового типа не выдерживает более 40 градусов, а в холодильнике может сохраняться значительно дольше, чем на воздухе.

При этом она указала, что хлорсодержащие средства для обработки продуктов использовать не стоит, поскольку это достаточно опасно для здоровья. Для обработки поверхностей и дверных ручек их применять можно, однако средство необходимо смыть через полчаса после нанесения.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал о риске заразиться коронавирусом через пищу и воду, отметив при этом, что вероятность подхватить Covid-19 таким образом невелика. В этом случае, отметил медик, заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.05.20

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