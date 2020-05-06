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Среда, 6 мая 2020, 08:38 мск

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Вирусолог рассказал о риске заразиться Covid-19 через воду и пищу

Коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 можно заразиться, находясь на самоизоляции. Такое мнение в интервью Пятому каналу высказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.

По его словам, инфекцию можно подхватить через пищу или напитки. В этом случае, отметил вирусолог, болезнь в этом случае будет протекать по типу кишечной инфекции. «Нужно использовать кипяченую воду, мыть фрукты, овощи, проводить термическую обработку продуктов – обычная защита для предупреждения кишечных инфекций», – пояснил ученый, добавив, что вероятность заразиться таким образом невелика.

Кроме того, Альштейн посоветовал, как снизить риск заражения от потенциально инфицированных людей. «Для этого нужно использовать маски, регулярно мыть руки и стараться максимально дистанцироваться, то есть находиться дальше от другого человека хотя бы на два метра», – сказал доктор профессор.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 06.05.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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Москва, Северо-Запад, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,