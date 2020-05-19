В России приостановили плановую вакцинацию взрослых

В России из-за распространения коронавируса приостановили плановую вакцинацию населения. Об этом сообщил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев на заседании комитета Совета федерации по социальной политике во вторник, 19 мая. По его словам, ведомство будет принимать решение по календарю исходя из подготовки вакцины против Covid-19.

«Все прививки являются определенным воздействием на иммунную систему человека. И реакция в этот период именно вируса COVID-19 на организм весьма и весьма проблематична», – отметил Гриднев (цитата по RNS).

Позже помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов пояснил, что приостановлена вакцинация только взрослых. «В соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора, из-за распространения новой коронавирусной инфекции в регионах приостановлена вакцинация взрослого населения», – цитирует чиновника РИА «Новости». Кузнецов добавил, что решение о прививках детям отдано на откуп регионам.

Напомним, в апреле Минздрав рекомендовал регионам приостановить вакцинацию детей и взрослых из-за пандемии коронавируса. Однако в начале мая ведомство в рекомендациях по лечению детей от Covid-19 указало, что плановая вакцинация младенцев и детей младшего возраста должна продолжаться на фоне пандемии для предотвращения вспышек и эпидемий, к примеру, кори и полиомиелита. В документе отмечалось, что прививки должны ставиться с соблюдением мер профилактики коронавируса.

Москва, Наталья Петрова

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