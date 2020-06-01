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Понедельник, 1 июня 2020, 16:10 мск

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Путин велел возобновить оказание плановой медпомощи населению

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить плановую медицинскую помощь населению.

Речь идет об оказании как первичной медико-санитарной медпомощи в федеральных и региональных медицинских организациях, так и специализированной, в том числе высокотехнологичной. Об этом говорится в поручении по итогам совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке, прошедшего 22 мая. Документ опубликован на сайте Кремля.

Глава Минздрава Михаил Мурашко должен отчитаться о выполнении поручения до 20 июня.

Кроме того, ведомство должно обеспечить сохранение резерва специализированного коечного фонда, созданного для лечения больных коронавирусной инфекцией в федеральных и региональных медорганизациях, на случай возобновления роста заболеваемости.

Также до 10 июня правительству России поручено подготовить предложения по развитию и укреплению санитарно-эпидемиологической службы страны.

Отметим, что с начала пандемии коронавируса врачи без ограничений оказывают только неотложную медицинскую помощь. Согласно постановлению правительства от 3 апреля, пациенты должны приниматься на плановую госпитализацию, плановые операции и отдельные исследования, в том числе УЗИ сердечно-сосудистой системы, компьютерную и магнитно-резонансную томографию, только по направлению врача или «по направлению, выданному органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья». При этом медпомощь пациентам с онкозаболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы и находящимся на диализе должна быть оказана в полном объеме. Медосмотры, диспансеризация, плановая вакцинация взрослого населения временно приостановлены.

Москва, Наталья Петрова

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