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Понедельник, 23 марта 2020, 11:38 мск

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В России из-за коронавируса приостановили диспансеризацию и медосмотры

Всероссийская диспансеризация взрослого населения временно приостановлена в целях предотвращения распространения нового коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Помимо диспансеризации отдельных населения также приостанавливается проведение профилактических медицинских осмотров. Данная мера действует до особого распоряжения кабинета министров.

Согласно распоряжению, властям регионов поручено обеспечить приостановление диспансеризации и профилактических медосмотров. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС), территориальные фонды ОМС, страховые медицинские организации и Росздравнадзор при этом должны проинформировать население о приостановке проведения диспансеризации.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 438 случаев заболевания коронавирусом. За сутки в стране выявлено рекордное число новых больных коронавирусной инфекцией – 71 человек. Все они находятся в Москве.

Москва, Ольга Панфилова

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