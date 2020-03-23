Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438

В России число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки выросло на 71, общее число зараженных COVID-19 на сегодняшний день достигло 438 человек. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Все новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в Москве. Все заболевшие в последние две недели посещали страны, где наблюдается неблагополучная обстановка по коронавирусной инфекции, уточнили в ведомстве. Инфицированных поместили в инфекционные боксы. Отмечается, что лица, с которыми они контактировали, уже определили, людей помещают под меднаблюдение.

За весь период эпидемии коронавируса вылечены и выписаны 17 больных COVID-19. Как отметили в ведомстве, за последние сутки выписан один человек – в Москве. Из 17 выздоровевших – 14 россиян, один – гражданин Италии и двое – граждане Китая.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на данный момент распространение коронавируса в России «связано с завозами из стран Европейского региона». Все прибывшие из-за рубежа должны самоизолироваться на 14 дней. При появлении симптомов заболевания необходимо вызвать врача на дом.

Число заболевших коронавирусом в мире на утро 23 марта достигло почти 340 тысяч – таковы данные сайта Worldometrs.info, который собирает официальную статистику COVID-19 по всем странам. Скончались 14704 человека, выздоровели немногим более 99 тысяч заболевших.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 23.03.20

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