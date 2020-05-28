России предрекли новый всплеск заболеваемости Covid-19 при отказе от изоляции

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России в начале июля может пойти в рост и превысить майские пиковые показатели, если россияне прекратят соблюдать меры самоизоляции. С таким прогнозом выступили специалисты аналитического портала Sberindex.ru.

Модель заболеваемости Covid-19 на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, показывает, что в случае полного отказа жителей РФ от мер безопасности уже 5 июля будет преодолен майский максимум по суточному приросту зараженных – ожидается 11785 заболевших. Надо отметить, что суточный пик прироста заболевших в стране был зафиксирован 11 мая, когда коронавирус был выявлен у 11656 человек.

При таком сценарии через неделю, с 12 июля, ежедневно в стране могут выявлять более 13 тысяч заболевших Covid-19, следует из прогноза. Если же россияне будут соблюдать меры безопасности, то через две недели, к 10 июня, количество новых инфицированных снизится до 6418 человек за сутки, а к 12 июля приблизится к 3 тыс. человек. При частном нарушении самоизоляции этот показатель к 10 июня вырастет до 7875 человек в сутки, а в ситуации, если все продолжат жить так, как обычно, – до 8896.

В Москве при соблюдении всех мер безопасности суточный прирост зараженных снизится к 15 июня до 900 человек, к началу июля – до 475 человек и к 12 июля составит 332 человека. Если москвичи будут часто нарушать меры безопасности, то с 10 июня по 12 июля в столице будут выявлять до 1 тыс. или чуть больше новых заболевших ежедневно.

26 мая президент Владимир Путин объявил о прохождении пика эпидемии коронавируса в России. В то же время опрос ВШЭ показал, что больше четверти россиян полагают, что пик заболеваемости в стране еще не пройден.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.05.20

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