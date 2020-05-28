Больше трети россиян считают коронавирус выдумкой или не верят в его опасность

Больше трети россиян (32,8%) убеждены, что опасность нового коронавируса преувеличена или пандемия явно выдумана. Об этом говорят итоги опроса, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики. Больше всего неверящих в реальность коронавируса в Южном федеральном округе – 41%.

Почти четверть респондентов (23,2%) считают, что никакой эпидемии не существует – это выдумки заинтересованных лиц, приводит данные опроса РБК. Еще 9,6% полагают, что опасность преувеличена.

74,2% респондентов из числа тех, кто верит в существование Covid-19, заявили, что во введении режима самоизоляции не было необходимости. Их позицию разделяют лишь 10% из числа тех, кто признает опасность коронавируса.

Из числа коронаскептиков более половины (54%) выходят на прогулки и 43% навещают родственников. Напротив, из тех, кто серьезно воспринимает коронавирус, только 18% навещают родных и менее 12% встречаются с друзьями.

За месяц доля россиян, у которых среди родственников, друзей или знакомых есть заболевшие коронавирусной инфекцией, выросла с 4,9% до 16,6%. В то же время число тех, кто не согласен с необходимостью режима изоляции, увеличилось с 15,9% в начале апреля до 32,4% в конце мая. Число сторонников ужесточения ограничений синизилось до 18,4%. Больше половины респондентов (56%) поддерживают снятие ограничений, из них 35,6% полагают, что карантинные меры нужно было снимать еще раньше.

Чуть больше трети опрошенных (31,8%) заявили о значительном снижении доходов за время пандемии. Еще треть респондентов сообщила, что их доходы остались на прежнем уровне. Отметим, что в начале эпидемии таких было 59,4%. При этом число участников опроса, заявивших о полном лишении дохода, сократилось с 23,7% в апреле до 13,5% в мае.

К концу последнего весенного месяца четверть респондентов (25,6%) уверена в том, что пик пандемии еще не пройден. 16,3% думают, что пик позади и заболеваемость пойдет на спад. Напомним, 26 мая президент РФ Владимир Путин заявил со ссылкой на экспертов, что пик эпидемии коронавируса в стране уже пройден.

Интернет-опрос проходил в пять этапов с 18 марта по 26 мая методом поточной выборки (респонденты привлекались к исследованию сразу на множестве сайтов). В нем участвовали свыше 30 тыс. человек из всех регионов России в возрасте 20-60 лет.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.05.20

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