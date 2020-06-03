Землеройки переносят редкий и малоизученный хантавирус

Сибирские ученые выявили новый источник редкого и малоизученного хантавируса Аltai. Переносчиком опасной инфекции стала бурозубка – один из видов землероек. Об этом сообщается на сайте Томского государственного университета.

В 2019 году хантавирус Аltai стал причиной заболевания полутора тысяч человек в Самарской области. Инфекцию обнаружили в собранном биоматериале. Взятые образцы позволят выделить геном вируса и описать его. Это необходимо для понимания происхождения возбудителя, разработки тест-систем, а главное – поиска способов лечения инфекции, которую он может вызывать.

Традиционно главным переносчиком хантавирусов в России считается рыжая полевка и полевая мышь. Однако и другие млекопитающие способны распространять этих возбудителей.

«Долгие годы ведущую роль в распространении хантавирусов играли грызуны: полевки, мыши, крысы и так далее. Однако в ходе исследований, проведенных биологами ТГУ, было установлено, что землеройки могут вносить значительный вклад в поддержание очага хантавирусных инфекций. Пробы, собранные в нескольких районах Томской области, показали, что в отдельных местах носителями могут быть до 50% этих насекомоядных», – говорится в сообщении.

Инфицирование хантавирусами происходит при контакте с мелкими млекопитающими и продуктами их жизнедеятельности. Как правило, заражение человека в Евразии заканчивается развитием геморрагической лихорадки с почечным или легочным синдромом.

Ранее в группу риска входили дачники, владельцы частных домов, сборщики дикоросов, рыбаки, охотники и туристы, однако люди становятся уязвимы везде, где есть несанкционированные свалки мусора.

Томск, Зоя Осколкова

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