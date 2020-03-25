В Китае сообщили о первой гибели человека от хантавируса

В Китае мужчина скончался от нового смертоносного заболевания – хантавируса. Об этом сообщает Global Times.

Первый смертельный случай зафиксирован в провинции Юньнань. Мужчина скончался в общественном транспорте, он ехал в автобусе в Шаньдун. Медики обследовали всех попутчиков погибшего.

Известно, что хантавирус передается через грызунов. Ранее были зафиксированы случаи заражения людей после укуса летучих мышей. Хантавирус от человека к человеку обычно не передается, такие случаи редки и до недавнего времени были зафиксированы только в Латинской Америке.

На ранних стадиях заболевание вызывает лихорадку и мышечные боли, затем появляются кашель и одышка. Хантавирусы могут стать причиной легочного синдрома.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 25.03.20

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