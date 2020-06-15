Covid-19 провоцирует развитие диабета и его осложнения – ученые

Группа ученых из Великобритании, Австралии, Франции и Италии установили, что инфицирование новым коронавирусом увеличивает риск развития сахарного диабета у здоровых людей и способно вызвать серьезные осложнения у тех пациентов, у которых заболевание находится на ранней стадии. Результаты исследования опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Ученые обнаружили двустороннюю связь между Covid-19 и диабетом. Так, с одной стороны, наличие диабета связано с повышенным риском осложнений у больных коронавирусной инфекцией, вплоть до летальных исходов. Согласно статистике, от 20% до 30% пациентов, скончавшихся от коронавируса нового типа, страдали диабетом. С другой стороны, у зараженных Covid-19 впервые диагностировался диабет или возникали тяжелые осложнения ранее имевшегося диабета.

Впрочем, исследователи, по словам профессора Лондонского королевского колледжа Франческо Рубино, пока не могут дать полный ответ о влиянии коронавируса на углеводный метаболизм, пишет ТАСС. По его словам, ученые не знают, появляется ли у людей диабет совершенно нового типа либо это проявления уже изученного диабета первого и второго типов.

Ранее ученые выявили у переболевших Covid-19 общее осложнение – озноб, который сохраняется и после выздоровления.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.06.20

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