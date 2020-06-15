Медики рассказали об общем для переболевших Covid-19 осложнении

У переболевших коронавирусной инфекцией россиян медики выявили общее осложнение – сохраняющийся и после выздоровления озноб. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

По ее словам, проникая в организм, коронавирус повреждает не только клетки слизистой органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, но и ткани центральной нервной системы. «Как и при многих других вирусных инфекциях, нервная система может повреждаться непосредственно вирусным проникновением или быть повреждена его токсинами. Также могут развиться нарушения на фоне повреждения миелиновой оболочки (защитной оболочки) нервных стволов», – рассказала Зухра Павлова в интервью «КП».

Специалист также сообщила, что в ряде случаев возникают нарушения свертываемости крови, что повышает риск инсультов и отека альвеолярных пузырьков, что ведет к гипоксии. Она пояснила, все чаще одним из последствий Covid-19 становится нарушение терморегуляции. Люди жалуются на озноб, предполагая, что заразились повторно. Тесты показывают, что человек здоров, потому специалисты пришли к выводу, что это осложнение появилось из-за повреждения коронавирусом ЦНС.

«Временное это нарушение или постоянное – пока никто сказать не может», – отметила Павлова. Она советует при ознобе согреваться чаем или малиновым морсом. При этом специалист не рекомендует отказаться от алкоголя и закаливания, так как они ослабляют иммунитет.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.06.20

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