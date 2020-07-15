Фармпроизводители сообщили о возможных перебоях с поставками лекарств в России

Фармпроизводители обратились к главе правительства РФ Михаилу Мишустинус с просьбой упростить процедуру ввода в оборот немаркированных лекарств. В противном случае через два-три месяца в стране могут начаться перебои с поставками лекарств, что приведет к дефициту медикаментов, полагают авторы обращения.

Письмо подписали представители Ассоциации международных фармпроизводителей , Ассоциации российских фармацевтических производителей, РОСМЕДПРОМа, «Инфарма», Ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий и Всероссийского союза общественных объединений, сообщает газета «Известия».

Авторы обращения указывают, что с 1 июля вводить в оборот лекарства без маркировки можно только при получении разрешения межведомственной комиссии. Представители фармацевтической отрасли предлагают вместо получения такого разрешения направлять уведомление о поставках в уполномоченные органы – ранее действовало именно это правило. Новый порядок получения разрешения на введение в оборот медикаментов без маркировки они назвали «неоправданно громоздким, технически сложно реализуемым, коррупционно емким и забюрократизированным».

Как отметил глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, сейчас обращение произведенных немаркированных лекарств не может осуществляться, так как не приняты подзаконные акты, а межведомственная комиссия еще не собиралась.

По данным Минздрава РФ, в настоящее время 170 деклараций на лекарства без маркировки ждут решения комиссии.

В аптеках уже предупредили о возможном дефиците лекарств, вызванном нововведением. По прогнозу исполнительного директора СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктории Пресняковой, проблемы с медикаментами могут начаться через два-три месяца. Однако она затруднилась сказать с поставками каких именно лекарств могут возникнуть сложности.

Ранее сообщалось о резком росте цен на анальгин. Цены на этот препарат выросли на 26-38% в зависимости от производителя. Эксперты объяснили подорожание анальгина ростом стоимости импортируемой составляющей продукции и падением курса рубля. И предупредили, что из-за высокой доли импорта в фармпроизводстве, цены даже на отечественные препараты будут расти и дальше.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.07.20

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