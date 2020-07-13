Кризис фармпроизводства: в России резко выросли цены на анальгин

В России цены на анальгин в годовом выражении выросли почти на 40%. Эксперты отрасли предупреждают, что это только начало: из-за высокой доли импорта в фармпроизводстве, цены даже на отечественные препараты будут расти.

Как пишут «Известия», средняя стоимость лекарства в июне составила 17 рублей за упаковку – это на 26,5% больше, чем в прошлом году. Более того, по данным аналитиков, в зависимости от препарата и производителя рост составляет до 38%. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк пояснил, что это связано с импортируемой составляющей продукции и падением курса национальной валюты. «Фармсубстанции для анальгина приходят преимущественно из Китая, Индии. В этих странах из-за пандемии коронавируса останавливалось производство. Образовался дефицит субстанций, и цены выросли. Либо же поставщики заранее предупредили о подорожании, и фармкомпании заложили в цены средства на закупку», – сказал он.

В Ассоциации российских фармацевтических производителей предупредили, что ближайшее время будет заметен и рост цен на другие лекарства, так как российские препараты примерно на 90% состоят из импортных субстанций. При этом отмечается, что поскольку цены на лекарства из списка жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП) могут подорожать в пределах официальной инфляции на 3-4%, то производители будут компенсировать убытки за счет повышения стоимости остальных препаратов.

Таким образом, анальгин может стать только первой «ласточкой» роста цен. Генеральный директор агрегатора «Мегаптека.ру» Дмитрий Чирков обратил внимание, что этот препарат больше не входит в список ЖНВЛП. «Исторически анальгин всегда входил в перечень самых дешевых препаратов, до 50 рублей. Сейчас цены на него государство не регулирует. Соответственно, все свои издержки фармпроизводитель может отразить в закупочной цене. Если у компании возникли проблемы с закупкой сырья (поставщика пришлось менять либо закупочная цена сырья повысилась), то логично, что это отразится и на отпускной цене лекарства в аптеках», – уточнил Чирков.

Как сообщал «Новый День», весной отечественные фармкомпании прогнозировали рост цен на фармацевтические субстанции и выпускаемые из них лекарства из-за значительного роста тарифов на перевозку из-за коронавируса. В конце апреля семь российских фармацевтических компаний предупредили Минпромторг о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов. В зоне риска оказался выпуск парацетамола, димедрола и ибупрофена. Фармкомпании заявили, что производить дешевые лекарства стало невыгодно.

В середине мая генеральный директор национальной платежной системы «Таможенная карта» Андрей Возмилов заявил, что Россия в ближайшее время может столкнуться с дефицитом медикаментов и сырья для их производства, ввозимых из Евросоюза.

Москва, Мария Вяткина

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