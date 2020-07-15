Мишустин разрешил проводить диспансеризацию взрослых россиян

Глава правительства РФ Михаил Мишустин распорядился возобновить диспансеризацию в стране. Об этом премьер-министр сообщил в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Упомянув о важности ранней диагностики при других, помимо коронавирусной инфекции, заболеваниях, Мишустин заявил, что «подписано распоряжение правительства о возобновлении диспансеризации взрослого населения, которая была приостановлена из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране».

Премьер добавил, что решение о возобновлении диспансеризации будет принимать руководство регионов, исходя из эпидситуации на их территории.

Оценивая ситуацию с распространением Covid-19, Мишустин заявил, что «обстановка объективно улучшается». «Пик распространения вируса пройден», – добавил он, отметив, что за последние сутки «в стране прирост заболеваемости минимальный, он не превышает 1%».

Как сообщал «Новый День», ранее глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Согласно документу, осмотры и диспансеризация будут возобновлены во всех регионах, где это позволяет сделать эпидемиологическая ситуация. Для помощи регионам Минздрав подготовил рекомендации о поэтапном возобновлении медосмотров и диспансеризации.

Диспансеризация взрослого населения и медосмотры были приостановлены в конце марта в целях предотвращения распространения нового коронавируса.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.07.20

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