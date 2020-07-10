Минздрав России велел возобновить диспансеризацию и медосмотры

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко выпустил приказ о возобновлении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в стране. В настоящее время документ, подписанный 7 июля, находится на регистрации в Министерстве юстиции.

Как сообщал «Новый День», диспансеризация взрослого населения и медосмотры были приостановлены в конце марта в целях предотвращения распространения нового коронавируса.

Согласно приказу, осмотры и диспансеризация будут возобновлены во всех регионах, где это позволяет сделать эпидемиологическая ситуация. «Мы возвращаем в зависимости от эпидситуации каждого субъекта проведение профилактических осмотров и диспансеризации», – приводит слова главы департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатериной Каракулиной РИА «Новости».

Для помощи регионам Минздрав подготовил рекомендации о поэтапном возобновлении медосмотров и диспансеризации, отметила она. Документ разрешает приступить к ним на втором и третьем этапах снятия ограничительных мер в регионе. Граждане из групп риска смогут пройти диспансеризацию только после отмены всех ограничительных мер.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.07.20

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