Жвачка помогает похудеть и снять стресс

Жевательная резинка поможет в борьбе с лишним весом. Она помогает бороться со стрессом и контролировать аппетит. Об этом заявила главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

«Существуют исследования, доказывающие положительный эффект от жвачки для фигуры. Жвачка действительно помогает снизить аппетит, сократить количество перекусов, а также начать более эффективно сдерживать тягу к еде», – рассказала врач Агентству городских новостей «Москва».

По словам диетолога, при жевании ритмичные движения челюстей помогают стабилизировать эмоциональный фон и улучшить контроль стресса. Заедание стресса может более чем негативно отражаться на массе тела.

Стародубова посоветовала выбирать жвачку с мятным вкусом, потому что она оказывает выраженное воздействие на вкусовые рецепторы. После мятной жвачки, как уточнила диетолог, многие продукты теряют приятный вкус.

При этом врач призвала помнить, что лишь употребление жевательной резинки не позволит сбросить лишний вес без каких-либо серьезных усилий. Не стоит забывать о правильном питании и физических упражнениях.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.07.20

Вакцинация от коронавируса в России может начаться в августе. / Собянин: никто не планирует закрывать Москву на карантин в сентябре. / «Предпочитаю, чтобы сначала на мышах испытали»: Матвиенко заявила, что не прививалась vip-вакцинной от коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»