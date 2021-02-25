Врач-диетолог назвала опасности жевательной резинки

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская рассказала о том, что жевательная резинка может негативно сказаться на здоровье, а также развеяла несколько мифов. Об этом сообщает агентство «Москва 24».

Многие люди считают, что опасно для здоровья проглатывать жвачку. Однако это не так, компоненты жевательной резинки не перевариваются в желудочно-кишечном тракте и спокойно выходят естественным путем, поэтому ничего страшного не произойдет, если ее съесть.

При этом врач не рекомендует жевать резинку более 10 минут. Это может плохо сказаться на состоянии запломбированных зубов, а также спровоцировать обострение хронических болезней ЖКТ. К тому же долгое жевание приводит к перенапряжению жевательных мышц, что станет причиной асимметрии лица и головной боли.

Жвачку часто используют для маскировки неприятного запаха изо рта. По словам Будаковской, таким образом люди обманывают себя. Часто плохой запах свидетельствует от различных заболеваниях, например, стоматите, пародонтозе, а также хеликобактерной инфекции желудка. «Это очень опасно, потому что может развиваться вплоть до язвы желудка», – пояснила врач.

Москва, Зоя Осколкова

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