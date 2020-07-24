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Суббота, 25 июля 2020, 03:35 мск

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Ученые нашли очередную пользу употребления шоколада

Фото: «Новый День»

Американские ученые заявили, что употребление шоколада снижает риск появления заболеваний сердца и сосудов, сообщает European Journal of Preventive Cardiology. Последние исследования данных 300 тысяч человек говорят, что поедание шоколада один и более раз в неделю снижает риск получения ишемической болезни сердца сразу на 8%.

По оценкам ученых, шоколад повышает уровень хорошего холестерина в крови. В то же время эксперты предостерегают от поглощения лакомства в больших объемах, чтобы не спровоцировать появление сахарного диабета.

Вашингтон, Иван Гридин

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