Ученые нашли очередную пользу употребления шоколада

Американские ученые заявили, что употребление шоколада снижает риск появления заболеваний сердца и сосудов, сообщает European Journal of Preventive Cardiology. Последние исследования данных 300 тысяч человек говорят, что поедание шоколада один и более раз в неделю снижает риск получения ишемической болезни сердца сразу на 8%.

По оценкам ученых, шоколад повышает уровень хорошего холестерина в крови. В то же время эксперты предостерегают от поглощения лакомства в больших объемах, чтобы не спровоцировать появление сахарного диабета.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 24.07.20

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