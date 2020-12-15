В горьком шоколаде обнаружили плесень и кишечную палочку

Специалисты Роскачества проверили горький шоколад. Некоторые производители допускают нарушение техрегламента, а в одном из образцов были обнаружены плесень и кишечная палочка.

Эксперты проверили по 448 показателям качества и безопасности 26 марок горького шоколада. 18 из них были произведены в России, по два – в Беларуси, Бельгии и Швейцарии, по одному – в Германии и Франции, сообщается на сайте Роскачества.

Шоколад только девяти марок соответствует всем требованиям законодательства, а также опережающим требованиям стандарта Роскачества. В образцах не было обнаружено тяжелых металлов, афлотоксина В1 и зараженности вредителями. В двух марках шоколада выявлена общая микробная обсемененность и дрожжи, что является нарушением техрегламента.

Кроме того, в одном из образцов эксперты нашли плесень и кишечную палочку, которая может вызвать отравления. Также были выявлены следы пестицидов, которыми обрабатывают растения от вредителей, но их количество не может навредить здоровью.

Исследование подтвердило, что производители не подменяют какао-масло, так следов того же пальмового масла в горьком шоколаде не обнаружили. Подобная ситуация наблюдается и с какао. Какао-порошок, используемый при приготовлении исследованных продуктов, соответствовал стандартам и присутствовал в достаточном количестве – от 60,7 до 78,3%.

В следующем году Роскачество сравнит шоколад одних и тех же марок, продающийся в России и за рубежом.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.12.20

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