В Роспотребнадзоре рассказали, сколько шоколада можно съедать в неделю

Роспотребнадзор предупредил, что взрослый человек не должен за раз съедать больше половины плитки шоколада.

В ведомстве категорически не рекомендуют давать шоколад детям до трех лет. «Никакой пользы для детского организма он не принесет, а его состав будет слишком тяжел для неподготовленного желудка», – пояснили в пресс-службе.

Детям с 5-6 лет рекомендуется до 20 граммов не более 2 раз в неделю. Для взрослого здорового человека норма составляет не более 50 граммов шоколада не более 2 раз в неделю.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, шоколад – очень калорийный продукт, к тому же в его состав входит большое количество сахара и жира, поэтому чрезмерное потребление приводит к ожирению и увеличивает риск возникновения сахарного диабета.

Ведомство напоминает, что натуральным шоколадом можно назвать только тот, который содержит какао-масло. Кондитерское изделие, в котором какао-масло заменяется подсолнечным, соевым, хлопковым и пальмовым маслами, называется сладкой кондитерской плиткой.

В то же время, в Роспотребнадзоре отметили, что умеренное употребление шоколада повышает работоспособность, концентрацию внимания, стимулирует умственную деятельность. Антиоксиданты, входящие в шоколад, способствуют замедлению процесса старения, укрепляют иммунитет.

Маркировка на завернутом шоколаде в плитках массой более 50 г, коробках и пачках с шоколадом должна содержать товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение; наименование экспортера, импортера, страны и места происхождения; наименование продукта; состав основных компонентов; массу нетто; дату выработки; срок годности, условия хранения; информационные сведения о пищевой (белки, жиры, углеводы) и энергетической ценности 100 г продукта; обозначение стандарта (ГОСТ 6534-89), знак обращения на рынке (ЕАС), отметили в Роспотребнадзоре.

Москва, Мария Вяткина

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