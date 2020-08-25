ФАС: Производитель европейского шоколада обманывал покупателей в России

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении конкуренции в отношении производителя шоколада ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)». Оказалось, что компания кормила европейских и российских покупателей разным продуктом, при этом везде позиционировала свой шоколад и конфеты как изготовленные по давним традициям с гарантированным качеством.

Как сообщили в ФАС РФ, антимонопольщики уже выдавали ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)» предупреждение о том, что она должна прекратить нарушать российские законы. Причиной стали качественные различия между шоколадом, который компания продавала под одним и тем же брендом в России и странах Западной Европы. При рекламе своей продукции «Линдт унд Шпрюнгли» делала акценты на давние традиции производства, высокую репутацию производителя и гарантированное качество продукции – при этом у российского покупателя складывалось впечатление, что он получает точно такой же шоколад, как тот, что фирма продает в европейских странах.

«Когда производители предлагают российским потребителям по разным причинам адаптированные товары и не информируют их об этом, ведомство видит в таких действиях признаки нарушения антимонопольного законодательства», – заявил замруководителя ФАС России Андрей Кашеваров.

Получив в декабре 2019 года предупреждение ФАС РФ, ООО «Линдт унд Шпрюнги (Раша)» попросила антимонопольщиков продлить срок его исполнения до 31 июля 2020 года, однако так и не отчиталось о выполнении требований закона. В результате антимонопольная служба возбудила в отношении компании дело о нарушении конкуренции.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 25.08.20

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