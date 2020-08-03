Россиян предупредили о нашествии тропических постельных клопов

В России все чаще встречаются тропические постельные клопы. Эти насекомые питаются кровью и могут переносить опасные заболевания. При этом клопы могут размножаться не только в антисанитарных условиях, но и благополучных помещениях. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Данный вид насекомых является новым для европейской части России. По данным специалистов, с каждым годом численность этих насекомых увеличивается», – говорится на сайте ведомства. Клопы попадают в дом с вещами, одеждой или мебелью, кроме того, они могут переползать из соседних квартир через вентиляцию или электророзетки.

Привезти домой клопов можно и из отпуска. Эти насекомые обитают даже в пятизвездочных отелях. Перед заселением специалисты настоятельно рекомендуют внимательно осмотреть постель, и при малейших подозрениях отказаться от проживания в этой гостинице.

Роспотребнадзор советует в путешествии держать чемоданы и сумки в ванной номера. Грязное белье и одежду следует складывать в плотно закрывающийся пакет и не хранить на полу, а после возвращения домой вещи лучше отдать в прачечную или химчистку, где вещи пройдут обработку при высокой температуре.

Дома нужно обращать внимание на следы жизнедеятельности клопов: темные точки в стыках деталей мебели, рам картин, на внутренней стороне отстающих обоев, пятнышки крови на постельном белье. Чтобы не допустить размножения клопов, необходимо регулярно проводить уборку, лучше с использованием пылесоса, часто менять постельное белье, сразу стирать его.

«У тропических клопов есть такая особенность, что они могут нападать на человека и днем. Основной период активности постельных клопов приходится на лето и начало отопительного сезона», – отметили в Роспотребнадзоре.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.08.20

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