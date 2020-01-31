В Россию занесли новый вид клопов, устойчивый к ядам

В России появились клопы, которые устойчивы к существующим методам борьбы. Насекомые пришли из тропических стран и являются переносчиками опасных заболеваний. Об этом сообщила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

По ее словам, ранее в России были только постельные клопы, которые также в последнее время стали устойчивы к привычным средствам борьбы. Теперь к ним добавились тропические клопы, которые раньше обитали только в странах, расположенных близко к экватору.

«Оказалось, что в организме клопов и на покровах может быть все что угодно, – рассказала Рославцева в интервью радио Sputnik. – То, что многократно подтверждено – это гепатит B, но там достаточная коллекция разных возбудителей, в том числе особо опасных. Вирусов много, в том числе находят вирусы всех арбовирусных лихорадок».

Эксперт отметила, что существующие средства против клопов становятся бессильны – насекомые выработали резистентность ко многим из них. Рославцева добавила, что в России разработали два препарата на основе природного сырья диатомита, в частности, препарат «Гектор», который способен эффективно бороться с паразитами и не опасен для человека.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.01.20

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