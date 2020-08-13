В Туве от бубонной чумы вакцинируют жителей приграничных с Монголией районов

Жителей двух приграничных с Монголией районов Тувы – Овюрского и Монгун-Тайгинского – вакцинируют от бубонной чумы. Такое поручение дал глава республики Шолбан Кара-оол. Ранее в этих районах было выявлено широкое распространение возбудителя опасной болезни. На опасной территории проживают около 3 тысяч человек.

По словам главы Тувы, прививки должны быть поставлены всем жителям старше двух лет, для чего нужно создать неснижаемый запас вакцины. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Для организации вакцинации медики обновят списки чабанов, врачам предоставят транспорт для выездов в их урочища.

Ранее на приграничных с Россией территориях выявили случаи заболевания бубонной чумой. Одна из вспышек произошла в Монголии. Накануне министерство здравоохранения Монголии сообщило о смерти второго человека от бубонной чумы. Ранее мужчина приобрел две тушки диких сурков. Всего в стране зафиксировано 10 случаев опасного заболевания в соседних в Тувой регионах и в Улан-Баторе.

В Китае бубонной чумой заразились два человек. Китайские чиновники признали, что в городе Баян-Нур существует угроза распространения смертельно опасного заболевания. После этого профилактические мероприятия по предотвращению завоза в регион бубонной чумы проводились в Бурятии, на Алтае и в Забайкальском крае.

Кызыл, Наталья Петрова

Кызыл. Другие новости 13.08.20

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