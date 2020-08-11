В Туве началось широкое распространение возбудителя чумы

В двух районах Тувы выявлено широкое распространение возбудителя бубонной чумы. Об этом сообщили республиканском управлении Роспотребнадзора.

Возбудитель чумы выявлен на территории Овюрского и Монгун-Тайгинского кожуунов, на общей площади более 340 квадратных километров. На этой территории в чабанских стоянках проживают 51 человека, в том числе 16 детей, а также расположен поселок Хандагайты, с населением более 3 тысяч человек.

«Учитывая высокую численность населения, зоологической группой Овюрского эпидотряда в срочном порядке была проведена барьерная дезинсекция 4 тыс. га вокруг поселка Хандагайты», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее на приграничных с Россией территориях выявили несколько случаев заболевания бубонной чумой. Вспышка произошла в Монголии, затем Китай объявил третий уровень опасности из-за заражения двух человек. Китайские чиновники признали, что в городе Баян-Нур существует угроза распространения смертельно опасного заболевания. После этого профилактические мероприятия по предотвращению завоза в регион бубонной чумы проводились в Бурятии, на Алтае и в Забайкальском крае.

Кызыл, Зоя Осколкова

Кызыл. Другие новости 11.08.20

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