Власти Монголии заявили о смерти подростка из-за бубонной чумы

Минздрав Монголии официально подтвердил смерть человека в результате заражения бубонной чумой. От инфекции скончался 15-летний молодой человек из аймака (провинции) Говь-Алтай. Он умер по пути в больницу. Экспертиза показала, что его смерть наступила в результате заражения чумой.

Установлено, что за несколько дней до этого подросток вместе с товарищами съел блюдо из мяса сурка. Эти животные зачастую являются переносчиком данного заболевания. В связи со случившимся в строгий карантин были помещены около 20 человек, которые имели тесный контакт с инфицированным, передает ТАСС.

Как писал «Новый День», в Роспотребнадзоре заверяют, что риск завоза чумы из Монголии или Китая в Россию минимален. Однако существует опасность распространения инфекции с территорий Тывы, Алтая, Забайкальского края, где расположены активные природные очаги чумы. Министерство туризма обязали предупреждать туристов, планирующих выезд в неблагополучные по чуме регионы.

Ранее на приграничных с Россией территориях выявили несколько случаев заболевания бубонной чумой. Вспышка произошла в Монголии, затем Китай объявил третий уровень опасности из-за заражения двух человек. Китайские чиновники признали, что в городе Баян-Нур существует угроза распространения смертельно опасного заболевания. В связи с этим они обратились к населению с просьбой не охотиться на диких животных и не употреблять их в пищу.

Улан-Батор, Иван Гридин

Улан-Батор. Другие новости 14.07.20

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