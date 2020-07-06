В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае у скотовода из автономном района Внутренняя Монголия на севере Китая, подтвердился диагноз «бубонная чума», сообщили в комитете здравоохранения города Баян-Нур.

«Пациент до заболевания бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы. Сейчас пациент проходит изолированное лечение, его состояние оценивается как стабильное», – приводит газета «Синьцзинбао» слова представителя комитета.

Мужчина с подозрением на бубонную чуму был госпитализировали 4 июля. После этого в одном из районов города Баян-Нур был объявлен третий уровень эпидемиологического предупреждения.

Чиновники признали, что в городе существует угроза распространения смертельно опасного заболевания. В связи с этим они обратились к населению с просьбой не охотиться на диких животных и не употреблять их в пищу. Городские власти также призвали незамедлительно сообщать о всех случаях заражения чумой или подозрениях.

Ранее в регионе Монголии, граничащим с Республикой Алтай, было подтверждено два случая заражения людей бубонной чумой. Российские дипломаты в посольстве в Улан-Баторе отметили, что власти республики незамедлительно предприняли все необходимые меры, потому причин для беспокойства нет, напоминает РИА «Новости».

Стоит отметить, что бубонную чуму распространяют млекопитающие рода сурков, которых жители Монголии, несмотря на действующие запреты, употребляют в пищу. Заразиться можно и при разделке туши, но это единичные случаи.

Во вспышке бубонной чумы в КНР нет ничего удивительного, отметил в эфире радио «Говорит Москва» специалист по особо опасным болезням, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Он напомнил, что и в ряде пограничных с азиатскими странами регионов России – Туве, Алтае, Иркутской области – также существуют природные очаги бубонной чумы.

По словам эксперта, сейчас в Китае объявят реальный карантин с войсками, поскольку бубонная чума является инфекцией первой группы опасности.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 06.07.20

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