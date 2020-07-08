В Бурятии отлавливают и проверяют на чуму грызунов

В Бурятии проводятся профилактические мероприятия по предотвращению завоза в регион бубонной чумы из Монголии. Об этом сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что существуют внутренние риски распространения инфекции с территорий Тывы, Алтая и Забайкальского края.

На приграничных с Монголией территориях отлавливают и проверяют на наличие чумного микроба мелких мышевидных грызунов. «Все результаты исследований, проведенные ранее в Бурятии на наличие антигена возбудителя чумы, показали отрицательный результат», – сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Риски завоза чумы из Монголии или Китая в Россию минимальны, поскольку границы все еще закрыты из-за коронавируса. При этом есть опасность распространения инфекции с территорий Тывы, Алтая, Забайкальского края, где расположены активные природные очаги чумы. Министерство туризма обязали предупреждать туристов, планирующих выезд в неблагополучные по чуме регионы.

Ранее на приграничных с Россией территориях выявили несколько случаев заболевания бубонной чумой. Вспышка произошла в Монголии, затем Китай объявил третий уровень опасности из-за заражения двух человек. Китайские чиновники признали, что в городе Баян-Нур существует угроза распространения смертельно опасного заболевания. В связи с этим они обратились к населению с просьбой не охотиться на диких животных и не употреблять их в пищу.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

Улан-Удэ. Другие новости 08.07.20

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