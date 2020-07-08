российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 8 июля 2020, 13:18 мск

Новости Здоровье

Новости, Кратко, Популярное

В Бурятии отлавливают и проверяют на чуму грызунов

В Бурятии проводятся профилактические мероприятия по предотвращению завоза в регион бубонной чумы из Монголии. Об этом сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что существуют внутренние риски распространения инфекции с территорий Тывы, Алтая и Забайкальского края.

На приграничных с Монголией территориях отлавливают и проверяют на наличие чумного микроба мелких мышевидных грызунов. «Все результаты исследований, проведенные ранее в Бурятии на наличие антигена возбудителя чумы, показали отрицательный результат», – сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Риски завоза чумы из Монголии или Китая в Россию минимальны, поскольку границы все еще закрыты из-за коронавируса. При этом есть опасность распространения инфекции с территорий Тывы, Алтая, Забайкальского края, где расположены активные природные очаги чумы. Министерство туризма обязали предупреждать туристов, планирующих выезд в неблагополучные по чуме регионы.

Ранее на приграничных с Россией территориях выявили несколько случаев заболевания бубонной чумой. Вспышка произошла в Монголии, затем Китай объявил третий уровень опасности из-за заражения двух человек. Китайские чиновники признали, что в городе Баян-Нур существует угроза распространения смертельно опасного заболевания. В связи с этим они обратились к населению с просьбой не охотиться на диких животных и не употреблять их в пищу.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

Улан-Удэ. Другие новости 08.07.20

Шумков оценил «пандемический» удар по экономике Зауралья. / ВОЗ – появляются данные о воздушном способе заражения коронавирусом. / Суточная прибавка больных Covid-19 в России пошла вверх. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

У границ России выявлен еще один человек с подозрением на бубонную чуму

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Монголии ввели карантин из-за вспышки бубонной чумы

Метки / Эпидемии

Суточная прибавка больных Covid-19 в России пошла вверх

Россияне стали активно скупать спиртовые настойки в аптеках

Курорты Болгарии просят власти открыть границы для россиян

Власти ЕС пересмотрят список стран, для которых откроют границы

Люди с генами неандертальцев более уязвимы перед Covid-19

У границ России выявлен еще один человек с подозрением на бубонную чуму

Суточная прибавка новых пациентов с Covid-19 в РФ пошла на спад

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Здоровье, Общество, Россия, Китай, Эпидемии,