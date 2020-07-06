У границ России выявлен еще один человек с подозрением на бубонную чуму

На западе Монголии у границы с Россией и Китаем выявлен еще один человек с подозрением на бубонную чуму, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Минздрав страны.

Известно, что медики госпитализировали в изолированный бокс 15-летнего подростка после того, как он съел мясо сурка. Ранее в Монголии диагноз «бубонная чума» подтвердился еще у двух человек. Тогда власти страны поспешили заверить, что ситуация находится под контролем, и поводов для беспокойства нет.

Также известно об одном случае заражения бубонной чумой в Китае. Как писал «Новый День», мужчина с подозрением на бубонную чуму был госпитализирован 4 июля. После этого в одном из районов города Баян-Нур был объявлен третий уровень эпидемиологического предупреждения.

Чиновники признали, что в городе существует угроза распространения смертельно опасного заболевания. В связи с этим они обратились к населению с просьбой не охотиться на диких животных и не употреблять их в пищу. Городские власти также призвали незамедлительно сообщать о всех случаях заражения чумой или подозрениях.

Улан-Батор, Иван Гридин

Улан-Батор. Другие новости 06.07.20

Неизвестные пытались ослепить лазером пилотов чартера из Люксембурга. / От коронавируса умер отец министра внутренних дел Сербии. / Британцев атаковали оголодавшие крысы-каннибалы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»