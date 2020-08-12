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NewDayNews.ru

Среда, 12 августа 2020, 10:11 мск

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В Монголии от бубонной чумы умер мужчина

Министерство здравоохранения Монголии сообщило о смерти еще одного человека от бубонной чумы. Ранее мужчина купил две тушки диких сурков.

Как уточняет агентство Xinhua, 42-летний мужчина умер в провинции Ховд на западе Монголии. Установлено, что незадолго до своей кончины мужчина покупал две тушки сурков.

В середине июля Минздрав Монголии официально подтвердил смерть человека в результате заражения бубонной чумой. От инфекции скончался 15-летний молодой человек из аймака (провинции) Говь-Алтай. Экспертиза показала, что его смерть наступила в результате заражения чумой.

Ранее на приграничных с Россией территориях выявили несколько случаев заболевания бубонной чумой. После этого профилактические мероприятия по предотвращению завоза в регион инфекции проводились в Туве, Бурятии, на Алтае и в Забайкальском крае.

11 августа Роспотребнадзор заявил о широком распространении возбудителя бубонной чумы в двух районах Тувы. На опасной территории проживают около 3 тысяч человек.

Улан-Батор, Зоя Осколкова

Улан-Батор. Другие новости 12.08.20

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