В Монголии ввели карантин из-за вспышки бубонной чумы

В Монголии у мужчины и женщины диагностировали бубонную чуму. Заболевших госпитализировали, а в районе ввели карантинные ограничения. Об этом сообщает портал CentralAsia.

Отмечается, что девушка находится в критическом состоянии. Было установлено, что она контактировала с 60 людьми, еще 400 человек могли иметь косвенный контакт с заболевшей.

Выяснилось, что причиной заражения стало употребления мяса дикого сурка.

Карантин объявлен в двух сомонах аймака Ховд в западной Монголии. Решение о снятии ограничений примут местные власти, исходя из сложившейся ситуации.

Улан-Батор, Зоя Осколкова

Улан-Батор. Другие новости 01.07.20

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