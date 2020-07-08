ООН: Человечеству грозят новые пандемии, вызванные вирусами, передающими от животных

Вирусы, передающиеся от животных к человеку, несут опасность возникновения новых вспышек массовых заболеваний. Об этом говорится в докладе Организация Объединенных Наций. Специалисты, работающие с инфекциями, переносчиками которых являются дикие животные, навали пандемию коронавируса «предсказуемой» и предупредили о растущих рисках.

Эксперты Департамента Организации Объединенных Наций по окружающей среде (United Nations Environment Department, UNEP) сходятся во мнении, что SARS-CoV-2 – коронавирус, который вызывает Covid-19, передался человеку от рукокрылых, пишет DailyMail. Предположительно, «мостом» между летучими мышами и людьми были ящерицы. Именно в их организмах вирус эволюционировал, чтобы стать более заразным для человека.

Официально считается, что первоисточником передачи инфекции был продуктовый рынок в Ухане. На прилавках здесь можно найти множество видов диких животных, в том числе змей, бобров, дикобразов и детенышей крокодилов.

Тип инфекций, которые переносят дикие животные, называют зоонозными. К ним относится вирус, вызывающий лихорадку Эбола, который возник у обезьян, а также другой коронавирус, который переносят верблюды. Согласно докладу ООН, ежегодно два миллиона человек умирают от зоонозных заболеваний, таких как бешенство.

Ученые считают, что человеческая деятельность провоцирует передачу от животных и распространение опасных болезней среди людей. В этой связи пандемия Covid-19 была «в высшей степени предсказуемой», говорит ветеринарный эпидемиолог и ведущий автор доклада Делия Рэндольф. «В то время как многие в мире были удивлены появлению коронавируса нового типа, те из нас, кто работает над болезнями животных, не были удивлены», – заявила специалист.

В наблюдениях ученых, начиная с 1930-х годов, прослеживается четкая тенденция – 75% новых человеческих болезней происходят из дикой природы. Из-за вырубки лесов животные все чаще выходят к людям. Изменения климата, наводнения и лесные пожары заставляют многие виды менять ареал обитания и подталкивают их к более тесному контакту с людьми. На Мадагаскаре, например, бубонная чума распространяется грызунами, спасающимися от лесных пожаров, которые возникают все чаще с каждым годом.

«Наука ясно показывает, что если мы будем продолжать эксплуатировать дикую природу и разрушать наши экосистемы, то можно ожидать, что в предстоящие годы мы увидим устойчивый поток этих заболеваний, переходящий от животных к людям», – заключил исполнительный директор UNEP Ингер Андерсен.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 08.07.20

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